Депутаты предложили сажать за неоднократное употребление наркотиков

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Депутаты Госдумы предложили сажать на год за неоднократное употребление наркотиков. Об этом рассказал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Дмитрий Носов, сообщает "Интерфакс".

"Я подписал законопроект и внес его в Госдуму. Это закон об уголовной ответственности за употребление наркотиков для тех, кто пойман на этом в третий раз", – заявил Носов.

По его мнению, любой наркоман априори является потенциальным преступником и если такой гражданин не лечится, а продолжает употреблять наркотики, то должен сидеть в тюрьме.

Законопроект предусматривает лишение свободы сроком на год. Реакция парламентариев-коллег Носова на его инициативы неизвестна.

Торговля наркотиками – довольно распространенное преступление. Героин и марихуана зачастую попадают в московский регион транзитом из Таджикистана, кокаин – из стран Латинской Америки.

Бывают и казусные случаи. В начале года в столице была задержана уроженка Калининграда, которая занималась сбытом спайсов, размешанных с кофе, через почту.

Женщина рассказала, что действовала по указаниям своего сына, отбывающего наказание в одной из колоний за мошенничеcтво и разбой. Он сообщал матери, где необходимо забрать наркотик и кому и в каких количествах отправить.