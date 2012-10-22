"Известия": Минюст одобрил закон об изъятии земель в Новой Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство юстиции сняло замечания по поводу нарушения московским законопроектом прав землевладельцев. В Подмосковье стоит ждать земельных скандалов, не уступающих тем, что были в столице Олимпиады-2014 Сочи, пишут сегодня "Известия".

По данным издания, власти города уговорили Минюст юридически приравнять создание федеральных объектов в Новой Москве к застройке Сочи перед зимними Олимпийскими играми.

Согласно законопроекту, федералы передадут мэрии Москвы право изъятия, оформления и резервирования земель под строительство объектов федерального значения. Если в течение 2 месяцев владелец участка, который решено изъять, не подтверждает свое право на землю, а мэрия не находит такого подтверждения сама, территория просто передается городу.

На согласование с владельцем условий выкупа земли документ отводит 3 месяца. После этого столичные власти вправе требовать изъятия через суд.

Первоначально Минюст счел такой порядок противоречащим Гражданскому кодексу, в частности, помимо прочего, собственника земли необходимо предупреждать о ее изъятии за год.

По данным источника "Известий", власти Москвы надеются на то, что законопроект будет принят Госдумой до конца года. Подробный перечень федеральных объектов, которые появятся на присоединенных землях, планируют подготовить ко второму чтению документа в нижней палате (сейчас законопроект находится в правительстве).

Между тем остается неясным, строительству каких именно объектов в Новой Москве послужит новая схема изъятия земель. Ведь принятие решения о переезде федеральных чиновников за МКАД на днях вновь было отложено.