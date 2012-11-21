Правительство оценило травмы пассажиров в общественном транспорте

Фото: ИТАР-ТАСС

Со следующего года начнет действовать закон об обязательном страховании пассажиров на общественном транспорте. Он обяжет перевозчиков страховать жизнь своих клиентов на два миллиона рублей. Исходя из этой суммы правительство утвердило "Правила расчета сумм страхового возмещения, при причинении вреда здоровью потерпевших". Так что теперь пассажирам за полученные при поездке травмы будут платить.

Меньше всего "стоит" ушиб. Его оценили в две тысячи рублей. При этом компенсацию пассажир сможет получить не только случае аварии, но даже если автобус или маршрутка резко затормозили и человек получил синяк. Но как он должен будет доказать, что получил его именно в этом транспорте пока не ясно.

Выплаты за потерю 2-3 зубов составят 100 тысяч рублей. А за двойной перелом одной челюсти или травматический шок заплатят 200 тысяч рублей.

Перелом голени обойдется страховщикам в 240 тысяч рублей, вывих плеча – 300 тысяч. А 700 тысяч рублей станет компенсацией за потерю кисти до уровня запястья. Необратимое обезображивание лица "стоит" 800 тысяч рублей, а полный перерыв спинного мозга - 1,5 миллиона рублей, пишет "Российская газета".

В основном в результате аварий пассажиры получают механические травмы – ушибы, переломы, сотрясения. Но в постановление указаны и выплаты для тех граждан, которые в результате аварии получили инвалидность. Для I группы – 2 миллиона рублей, для II - 1,4 миллиона, для III группы - миллион рублей. Если инвалидом стал ребенок, ему положено 2 миллиона рублей.

В том случае, если человек уже получил выплаты за полученную при поезде травму, но затем ему была оформлена инвалидность, страховщики доплатят ему разницу.