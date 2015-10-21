Госдума приняла в первом чтении закон о применении силы к заключенным

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума в первом чтении приняла закон, увеличивающий количество оснований для применения силы и специальных средств против заключенных в колониях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

За законопроект проголосовали 240 депутатов, против выступили 59 членов парламента. Законопроект в мае 2015 года внесло правительство России.

Согласно документу, сотрудникам уголовно-исправительной системы разрешается применять физическую силу и спецсредства для пресечения "противоправных действий, дезорганизующих деятельность учреждения, исполняющего наказания, следственного изолятора" и в других случаях.

Под специальными средствами понимаются дубинки, газовые баллончики, электрошокеры, светошоковые устройства, служебные собаки, световые и акустические специальные средства, водометы и бронемашины.

Ранее омбудсмен по правам человека в России Элла Памфилова заявляла, что законопроект создает условия для произвольного насилия в отношении осужденных.

"Не так поздоровался с сотрудниками администрации, не так сделал упражнения на зарядке – осужденного можно избивать", – отмечала Панфилова.