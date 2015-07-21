Создание финансовых пирамид станет уголовным преступлением

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Комиссия российского правительства одобрила законопроект о введении в Уголовный кодекс статьи об организации финансовых пирамид, сообщается на сайте кабмина.

Поправки в УК направят на пресечение деятельности по привлечению средств, при которой выплата дохода тем, чьи деньги были привлечены ранее, проводится за счет чужих средств.

При этом компания, которая ведет подобный бизнес, не должна работать в любой сфере, связанной с использованием денег. Кроме того, караться будет распространение информации о "привлекательности участия в такой деятельности".

Также новая статья может появиться в КоАП, по ней штраф составит от 5 до 50 тысяч рублей. Разница между ней и статье в УК в том, что в первом случае объем средств должен быть как минимум крупным (от 50 тысяч рублей).

По мнению Минфина, автора проекта закона, принятие правового акта будет способствовать развитию финансового рынка, сокращению потерь средств и повышению доверия граждан к финансовым инструментам.

Отметим, что расцвет финансовых пирамид пришелся на начало и середину 90-х годов, когда в России действовали такие "компании", как "Хопер-Инвест" и "Властилина". Самой известной из них была финансовая пирамида "МММ": по различным оценкам, от ее деятельности пострадало от 10 до 15 миллионов человек.

Ее основателем был экс-депутат Госдумы (в 1994 году) Сергей Мавроди. Суть финансовой пирамиды – в постоянном вложении денег граждан под "очень высокие проценты". Первые вкладчики успевают забрать прибыль, а с остальными расплачиваться уже нечем, и пирамида рушится.

Всего их было три – в 1994 году, 2011-м и 2012-м.

Однако Мавроди обещал расплатиться с обманутыми вкладчиками "МММ", и из пятимиллиардной задолженности он отдал 100 рублей. Что касается пострадавших от деятельности МММ-2011, то для выплат им экс-депутат создал МММ-2012, которая тоже рухнула.