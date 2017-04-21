M24.ru покажет, как работает уполномоченный по правам человека

24 апреля в пресс-центре Агенства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме – "Уполномоченный по правам человека в городе Москве: приоритеты деятельности в 2017 году". Присутствующим расскажут об основных направлениях деятельности уполномоченного, а также обсудят вопросы, связанные с приемными семьями и мигрантами, сносом ветхого жилья и переселением граждан в новые дома.

На пресс-конференции выступят:



уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;





начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребенка Евгений Бунимович;





председатель общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека, адвокат Людмила Айвар.

Трансляцию смотрите на этой странице 24 апреля в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.