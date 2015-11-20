Совет Федерации предложил ужесточить ответственность за призывы к терроризму

В России предлагают ужесточить уголовную ответственность за терроризм

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил усилить ответственность за призывы в терроризму, сообщает Агентство "Москва".

"Мы должны обсудить вопрос об усилении ответственности за терроризм: не только за какие-то конкретные действия, но и за призывы к террористической деятельности, за распространение каких-то идеологий, которые являются основой терроризма", – сказал он.

Предложения по изменению законодательства будут представлены уже сегодня, добавил председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.

Как считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, граждане должны оказывать содействие органам безопасности в сфере борьбы с терроризмом.

"Президент России, МИД, Федеральная служба безопасности, правоохранительные органы, министерство обороны делают все возможное и невозможное, чтобы защитить нашу страну, наших граждан - уничтожить терроризм", – сказала она на совместном собрании Совета Федерации и Госдумы по вопросам противодействия терроризму.

По словам Матвиенко, "из нашего общества должны уйти беспечность, безразличие, недооценка существующей опасности".

Глава Совфеда также отметила, что за последние недели по поручению президента усилены меры безопасности в аэропортах, на транспорте и в местах проведения массовых мероприятий, сообщает "Интерфакс".

17 ноября стало известно, что причиной крушения российского А321 стал взрыв бомбы. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). После этого московские власти разработали дополнительные рекомендации по антитеррористической безопасности, которые направлены руководителям транспортных, социальных и коммерческих объектов.

Также власти Москвы объявили, что планируют до конца этого года распространить антитеррористические брошюры с руководством, как опознать террористов "Исламского государства".