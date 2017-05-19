ГД приняла поправки к проекту об отмене открепительных удостоверений

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о переносе президентских выборов и отмене открепительных удостоверений на них, сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, те, кто захочет проголосовать на выборах не по месту регистрации, смогут просто подать заявление в удобном избирательном участке. После этого заявители смогут принять участие в выборах.

Порядок и сроки подачи заявлений установит Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Она же определит порядок участия заявителей в голосовании.

Заявление может быть подано в комиссию избирателем лично при предъявлении паспорта, а также через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или центры госуслуг. После этого избирателя вычеркнут из списков голосующих по месту жительства и внесут в перечень по месту пребывания.

Защищать заявления от подделки предлагают с помощью специальных марок.

Помимо этого, документ предполагает возможность применения средств видеонаблюдения в помещениях для голосования. Также он упрощает требования к сведениям об адресе места жительства избирателя, внесенным в подписной лист.

Срок выборов президента РФ, согласно документу будет перенесен на третье воскресенье месяца. Это делается потому, что второе воскресенье – 11 марта будет послепраздничным днем. Традиционно выборы проводятся во второе воскресенье того же месяца, в котором проходило предыдущее голосование.