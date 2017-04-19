Верховный суд избавил москвича от компенсации за измену по брачному договору

Супруги не обязаны хранить верность по брачному контракту. Такое решение вынес Верховный суд, сообщает телеканал "Москва 24". Ссоры, громкий голос, совместные прогулки и даже комплименты – эти условия семейных договоров может регулировать только совесть.

В юридическую фирму Кирилл и Ирина Андреевы обратились через год после свадьбы. Супружеская пара намеревалась составить и подписать не совсем стандартный брачный договор. "Это как некая совместная забава – прописать некоторые условия, не более того. Прежде всего, основные вопросы, которые хотели прописать, – это имущество: совместный бизнес наш с отцом и измена супружеская", – рассказал Кирилл Андреев.

В соответствии с Семейным кодексом брачный договор регулирует только имущественные отношения – как на случай развода, так и на период совместной жизни. Например, можно предусмотреть семейные расходы: размер, сроки, основания и порядок предоставления содержания друг другу. А вот компенсации на случай измены или право общения с ребенком после развода в России предметами брачного договора быть не могут.

Адвокат Московской коллегии адвокатов Владимир Юрасов рассказал, что есть два пути составления брачного договора. Первый – обратиться к нотариусу, разъяснить, какое имущество есть, какие риски вы можете понести в случае расторжения брака. Второй путь – прийти к адвокату и также разъяснить все эти риски.

Москвич четыре года оспаривал в суде брачный договор, по условиям которого в случае измены или пьянства он лишается имущества. В результате Верховный суд счел, что это противоречит Семейному кодексу, и бывшие супруги имущество разделили пополам.

Юристы говорят, что, насмотревшись голливудских фильмов, люди часто пытаются в документе прописать поведение друг друга. "Дело в том, что Семейный кодекс РФ, который заменил для нас существующий в советский период кодекс о браке и семье, не позволяет супругам определять договором свои неимущественные личные отношения. Даже если вы фактически подпишете между собой такое соглашение, оно будет неисполнимо, и никто его принудительно не будет исполнять", – пояснила адвокат Светлана Модестова.

За рубежом таких ограничений нет. Кэти Холмс, к примеру, по условиям брачного договора с Томом Крузом должна была посещать курсы саентологии, регулярно общаться с духовным наставником. Но самая курьезная часть документа даже не в этом: "В случае, если на Землю прилетит космический корабль, она должна поддержать любое решение мужа, в том числе, улететь на нем вместе с пришельцами на другую планету".

По договору теперь уже бывший супруг Мадонны Гай Ричи должен был "регулярно работать над обогащением духовной и эмоциональной жизни супруги". Кроме того, режиссеру было запрещено повышать на жену голос.

В России, по данным единого информационного реестра, брачный контракт заключили 87 тысяч пар. По словам экспертов, часто детально оформить имущественные отношения заставляет ипотека. С каждым годом количество желающих заключить договор растет.