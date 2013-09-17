Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2013, 09:23

Политика

За sms-спам будут штрафовать на 500 тысяч рублей

За sms-спам предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей

Депутаты Госдумы обсуждают создание специального "запретного списка" мобильных номеров. Любой желающий сможет внести в него свой номер телефона. Сотовые операторы и другие компании не смогут рассылать рекламные предложения абонентам из "запретного списка".

В настоящее время законопроект находится в стадии разработки. Нарушителей правил, а ими могут оказаться как сотовые операторы, так и любые другие компании, занимающиеся sms-рассылками, предлагают штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Внести свой номер в "запретный список" можно будет через сайт госуслуг или сотового оператора, сообщают "Известия".

Напомним, минувшей зимой кампанию против мобильных спамеров начало Минкомсвязи. В министерстве обсудили поправки в закон "О связи", которые были призваны оградить абонентов сотовых телефонов от навязчивой рекламы.

законы SMS спамеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика