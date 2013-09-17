За sms-спам будут штрафовать на 500 тысяч рублей

Депутаты Госдумы обсуждают создание специального "запретного списка" мобильных номеров. Любой желающий сможет внести в него свой номер телефона. Сотовые операторы и другие компании не смогут рассылать рекламные предложения абонентам из "запретного списка".
В настоящее время законопроект находится в стадии разработки. Нарушителей правил, а ими могут оказаться как сотовые операторы, так и любые другие компании, занимающиеся sms-рассылками, предлагают штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.
Внести свой номер в "запретный список" можно будет через сайт госуслуг или сотового оператора, сообщают "Известия".
Напомним, минувшей зимой кампанию против мобильных спамеров начало Минкомсвязи. В министерстве обсудили поправки в закон "О связи", которые были призваны оградить абонентов сотовых телефонов от навязчивой рекламы.