За sms-спам будут штрафовать на 500 тысяч рублей

За sms-спам предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей

Депутаты Госдумы обсуждают создание специального "запретного списка" мобильных номеров. Любой желающий сможет внести в него свой номер телефона. Сотовые операторы и другие компании не смогут рассылать рекламные предложения абонентам из "запретного списка".

В настоящее время законопроект находится в стадии разработки. Нарушителей правил, а ими могут оказаться как сотовые операторы, так и любые другие компании, занимающиеся sms-рассылками, предлагают штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Внести свой номер в "запретный список" можно будет через сайт госуслуг или сотового оператора, сообщают "Известия".

Напомним, минувшей зимой кампанию против мобильных спамеров начало Минкомсвязи. В министерстве обсудили поправки в закон "О связи", которые были призваны оградить абонентов сотовых телефонов от навязчивой рекламы.