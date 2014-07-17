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Законы

17 июля 2014, 16:25

Троюродных братьев и сестер могут признать законными наследниками

законы наследники

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается признание законными наследниками троюродных братьев и сестер, а также других граждан - до совсем дальней степени родства включительно.

Согласно проекту закона, если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать получат родственники до шестой степени родства включительно. К ним предлагается отнести детей двоюродных правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), детей двоюродных племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и детей двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры).

По мнению авторов законопроекта, расширение данного круга лиц значительно сократит возможность перехода наследства к государству и позволит защитить частную собственность граждан. Кроме того, тем самым будут обеспечены гарантии прав и законные интересы жителей Крыма и Севастополя, так как ранее они находились в правовой системе Украины, где наследовать по закону имеют право лица до шестой степени родства включительно.

Также отмечается, что подобная практика наследования существует и в Белоруссии, соответственно принятие законопроекта устранит разногласия норм материального права между Москвой и Минском, что актуально в связи с создание Евразийского союза.

В настоящее время право на наследство имеют наследники первой очереди – дети, супруг и родители покойного (внуки и их потомки наследуют по праву представления); наследники второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка со стороны отца и матери (их дети наследуют по праву представления); наследники третьей очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей (дяди и тети), а также их дети (двоюродные братья и сестры) по праву представления.

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