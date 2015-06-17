Депутаты предлагают ввести лицензии на бойцовых собак

Фото: ТАСС/Валерий Сутулов

Глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова выступила с предложением ограничить содержание бойцовых собак в домашних условиях. В частности, она предложила ввести лицензии на подобных питомцев, передает Агентство "Москва".

"Нужно ограничить содержание бойцовых собак в домашних условиях, потому что часто владелец не может ей управлять и сам становится жертвой. Я считаю, что такие собаки не очень уместны в большом мегаполисе. Надо ужесточить эти меры, например, выдавать лицензии как на оружие", – отметила Зоя Зотова.

Она также добавила, что ввести такие нормы можно будет только после принятия закона о содержании животных в городе. "Нужно довести до конца закон о животных и в этом законе все прописать, потому что сейчас сложно определить бойцовая это собака или нет, есть ли у нее регистрация. Нужен закон, который заставляет регистрировать животное", – пояснила депутат.

Кроме того, по словам Зотовой, введение ОСАГО для владельцев бойцовых собак не даст положительных результатов. Напомним, ранее было предложено ввести для владельцев собак опасных пород обязательную страховку, схожую с автомобильным ОСАГО. Такое обращение на имя председателя Госдумы Сергея Нарышкина направила общероссийская общественная организация "Офицеры России".

Как правильно содержать домашнее животное в Москве

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, депутат Алексей Диденко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это повысит ответственность владельцев таких собак.

"Некоторые породы представляют очень серьезную опасность для человека. Это инициатива на мой взгляд не бесспорная, но посыл весьма правильный. Нужны ограничительные меры, которые будут ставить в какие-то рамки владельцев опасных пород. Они должны осознавать всю степень ответственности.

По статистике, ежегодно собаки загрызают около 200 человек. Из-за дополнительной финансовой нагрузки люди будут думать, стоит ли заводить такую собаку. Кроме того, если собака все же напала, потерпевший сможет обратиться в суд с требованием о компенсации, которая должна зависеть от степени повреждения. Сумма может доходить до 2–3 миллионов рублей, если это сопряжено с тяжким вредом здоровью", – сказал парламентарий.

Отметим, в Москве правила содержания животных определяются Кодексом Москвы об административных правонарушениях. Там говорится, что с собакой без поводка и намордника нельзя посещать магазины, детские площадки, рынки, пляжи, а также находиться в транспорте.

Выгуливать собак запрещается на территории учреждений здравоохранения, детских садов и школ. С собакой без поводка нельзя гулять на природных и озелененных территориях. За все эти нарушения грозит штраф до 1 тысячи рублей.