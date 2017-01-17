Пострадавших в ДТП водителей предложили отправлять на обязательный медосмотр

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Автолюбилетей, получивших травму в аварии, предложили направлять на медосмотр для проверки их пригодности к вождению. С такой инициативой выступили в "Гильдии автошкол России".

Один из авторов инициативы, председатель правления "Гильдии автошкол России" Сергей Лобарев рассказал в эфире "Москвы FM", что медосвидетельствование будут проходить водители, получившие серьезные травмы и увечья.

"Освидетельствование должны проходить водители, получившие серьезные травмы. Например, если после аварии была вызвана скорая помощь, человек получил травму головы или сотрясение мозга. Сюда также могут входить потеря конечностей, разрыв сухожилий и т.д.", – пояснил он.

Сейчас водители получают медицинскую справку раз в три года, а проверяется она раз в десять лет. Медкомиссию нужно проходить повторно только при обмене удостоверения. "Между тем, за 10 лет со здоровьем человека многое может произойти. Ежегодно в аварии попадают почти 250 тысяч водителей, и потом они не проходят медосмотр, а многие получают травмы и сотрясения мозга", – добавил он.

Как пишет "Российская газета", под медосмотр попадут и те водители, которые не были виновны в аварии. "Лица, попавшие в аварию и получившие травмы или психофизиологические увечья, не проходят повторное медицинское освидетельствование, что может способствовать увеличению ДТП и трагедий на дорогах", – говорится в обращении, направленном главе комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову.