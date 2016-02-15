Нанятые в прошлом году турецкие строители продолжают работать в России

"Интервью": Сергей Левкин – об итогах развития Москвы в 2015 году

Граждане Турции, с которыми уже заключены трудовые контракты, продолжат работать на российских объектах. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Те рабочие, которые участвуют в строительстве объектов по контрактам, заключенным ранее, продолжают работать. Речь шла о том, что вновь привлекаемые новые квоты на будущие периоды, конкретно на 2016 год, были остановлены. С точки зрения влияния на рынок рабочей силы влияние нулевое", – отметил он.

Напомним, с 1 января 2016 года турецким компаниям, а также российским фирмам, находящимся под контролем граждан Турции, запрещается заключать новые контракты на оказание услуг в нескольких сферах, например строительстве, архитектуре и гостиничном бизнесе. Нельзя и нанимать на работу новых сотрудников из числа турецких граждан.

Кроме того, с этого года отменяется безвизовый режим для турецких граждан, за исключением имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, также дипломатов и членов их семей. В свою очередь, Турция с 15 февраля ввела визовый режим для российских журналистов, намеревающихся посетить страну по работе.

Также на территорию РФ нельзя ввозить турецкие овощи и фрукты, в том числе: помидоры, огурцы, цитрусовые, виноград, персики, соль и замороженную курицу.

Отношения России и Турции испортились после инцидента со сбитым в Сирии самолетом Су-24. Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

Дмитрий Медведев сообщал, что Россия введет ограничительные меры против Турции. Санкции коснутся экономических, торговых, финансовых, туристических и других сфер сотрудничества.