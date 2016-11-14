Срок исковой давности по потере багажа могут увеличить до двух лет

Срок исковой давности по потере багажа могут увеличить, передает телеканал "Москва 24". Минтранс РФ подготовил поправки в Воздушный кодекс, которые усилят позиции граждан в спорах с авиакомпаниями по поводу потерянного багажа.
Срок исковой давности в настоящее время составляет полтора года. Предлагается прийти к международной практике, где он увеличен до двух лет с момента прибытия в пункт назначения. А учитывая все необходимые бюрократические процедуры, в розыск чемоданы могут объявить и на три года.
Для этого нужно обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму. Там вам присвоят номер дела по розыску. Затем в специальной форме необходимо указать свой уникальный код и фамилию.
Искать потерянный багаж будут в течение 21 дня с момента получения заявления от пассажира. Если за это время багаж не найден, пассажир может предъявить перевозчику письменную претензию.
Ссылки по теме