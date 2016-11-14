Форма поиска по сайту

14 ноября 2016, 11:05

Срок исковой давности по потере багажа могут увеличить до двух лет

Срок исковой давности по потере багажа могут увеличить, передает телеканал "Москва 24". Минтранс РФ подготовил поправки в Воздушный кодекс, которые усилят позиции граждан в спорах с авиакомпаниями по поводу потерянного багажа.

Срок исковой давности в настоящее время составляет полтора года. Предлагается прийти к международной практике, где он увеличен до двух лет с момента прибытия в пункт назначения. А учитывая все необходимые бюрократические процедуры, в розыск чемоданы могут объявить и на три года.

"Аэрофлот" внедрил сервис, позволяющий пассажирам в режиме online отслеживать статус розыска утерянного багажа. Пассажиры могут проверить, в каком из трех статусов находится их багаж: найден, ожидается прибытие или прибыл.

Для этого нужно обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму. Там вам присвоят номер дела по розыску. Затем в специальной форме необходимо указать свой уникальный код и фамилию.

Искать потерянный багаж будут в течение 21 дня с момента получения заявления от пассажира. Если за это время багаж не найден, пассажир может предъявить перевозчику письменную претензию.

