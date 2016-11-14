Срок исковой давности по потере багажа могут увеличить до двух лет

Срок исковой давности по потере багажа могут увеличить, передает телеканал "Москва 24". Минтранс РФ подготовил поправки в Воздушный кодекс, которые усилят позиции граждан в спорах с авиакомпаниями по поводу потерянного багажа.

Срок исковой давности в настоящее время составляет полтора года. Предлагается прийти к международной практике, где он увеличен до двух лет с момента прибытия в пункт назначения. А учитывая все необходимые бюрократические процедуры, в розыск чемоданы могут объявить и на три года.