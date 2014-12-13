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Москва 24

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Законы

13 декабря 2014, 19:30

Власти запретили входящие в состав "спайсов" вещества

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Власти запретили оборот веществ, входящих в состав "спайсов"

Вещества, входящие в состав "спайсов", теперь запрещены. Дмитрий Медведев подписал постановление о включении некоторых психотропных соединений в перечень наркотических средств. Речь идет прежде всего о веществах, входящих в состав курительных смесей, передает канал "Москва 24".

В сообщении правительства России отмечается, что наркопроизводители постоянно синтезируют новые соединения, которые могут служить заменой уже запрещнным. В связи с этим, этот список будет расширяться и дальше.

"Это химическое соединение с непонятным воздействием на здоровье человека. Врачи даже не могут предугадать, к чему они могут привести, и что они могут вызвать у человека. В этом состоянии возможно нарушение центрального кровообращения головного мозга и сердца, вплоть до летальных исходов", - рассказал нарколог Сергей Нурисламов.

Напомним, что осенью по России прошла волна массовых отравлений курительными смесями. Были зафиксированы смертельные случаи, в том числе и среди несовершеннолетних.

"Уголовное наказание за распространение спайсов предусмотрено 228 статьей кодекса РФ. Срок назначается судом и зависит от размера наркотического средства, которое изымается правоохранительными органами у лица, занимающемся незаконным оборот. Для данного вида наркотических средств размеры устанавливаются Постановлением правительства РФ", - сообщил адвокат Московской муниципальной коллегии адвокатов Роман Чумаков.

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Отметим, что 12 декабря Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, который позволит Наркоконтролю самостоятельно запрещать новые "спайсы". Сейчас список запрещенных препаратов может пополнять только правительство России. Кроме того, за распространение веществ вводится уголовная ответственность в виде штрафов, исправительных работ или ограничения и лишения свободы сроком до 8 лет.

Согласно тексту законопроекта, за распространение "спайсов" вводится уголовная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до двух лет. Если распространением веществ занималась группа людей, штраф повышается до 200 тысяч рублей, а срок - до шести лет. Также вводятся обязательные работы на срок до 480 часов. В случае наступления летального исхода из-за употребления "спайса" распространителя ждет лишение свободы сроком до восьми лет, либо пять лет принудительных работ.

Главной проблемой в борьбе с оборотом "спайсов" является специфика их производства: химики постоянно меняют состав вещества таким образом, чтобы он не попадал под запрет. Новый законопроект позволит бороться с такой практикой.

Добавим, что московская прокуратура прибегла к наглядной агитации для борьбы с курительными смесями. В городе появились биллборды с лозунгами, призывающими отказаться от употребления "спайсов". Билборды появились на Славянском бульваре и Большой Филевской улице. На них написано "Курительные смеси – легкий путь к тяжелым последствиям!". Рекламные щиты призывают граждан сообщать в прокуратуру о случаях распространения "спайсов".

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