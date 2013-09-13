С 5 ноября изменится схема получения водительских прав

Экзамен на права придется сдавать в два этапа

С 5 ноября в России появится новая категория водительских прав "М" (для водителей мопедов и скутеров) и несколько подкатегорий, сообщает телеканал "Москва 24". Изменится и схема сдачи экзаменов: теорию и "площадку" будут принимать в автошколах, в привычных для будущих водителей условиях. За сдачей экзаменов будут следить сотрудники ГИБДД.

По задумке авторов законопроекта, эти изменения позволят распределить сдачу теоретического и главного практического экзаменов по времени, их не смогут проводить в один день.

Претенденту на право управления транспортным средством будет необходимо пройти курс теоретической подготовки, подать заявление на сдачу теории в ГИБДД и сдать экзамен. Только после этого будущий водитель может начать обучение на дорогах общего пользования. Следующим этапом станет получение свидетельства об окончании автошколы. Когда все перечисленные этапы будут пройдены, ученик сможет прийти в ГИБДД для сдачи последнего экзамена.

Добавим, некоторые владельцы автошкол высказались против такого нововведения. По их мнению, если опираться на мировой опыт, экзамены по теории и практике идут на сближение. Также в автошколах опасаются, что изменения в системе сдачи экзаменов приведут к повышению цен обучения и снизят количество клиентов.

Согласно новой редакции закона отменяется экстернат, водителей с иностранными правами обяжут получать российское удостоверение. При этом теперь можно сдавать экзамен на автомобилях с автоматической коробкой, правда на них только и будет разрешено ездить.