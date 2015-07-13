В Госдуме хотят ужесточить ответственность для проектировщиков зданий

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Депутаты Госдумы хотят ужесточить персональную ответственность проектировщиков зданий после обрушения казармы под Омском, сообщают "Дни.Ру".

По словам инициатора – первого зампреда думского комитета по ЖКХ Елены Николаевой – сейчас ответственность несет компания, которая по конкурсу проводит работы капитального характера, и важно, чтобы у таких организаций было достаточно квалификации.

"Возможно, они (застройщики казармы) просто наняли проектировщиков и подрядные организации, которые недостаточно обладают соответствующими компетенциями", – заявила Николаева.

При этом идею первого зампреда комитета разделяют не все: заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике Сергей Журавлев не видит смысла в усилении ответственности для проектировщиков. По его мнению, у государства на сегодняшний день и так большое количество контрольных функций.

Напомним, вечером 12 июля в Омске обрушились перекрытия четырехэтажного здания учебного центра ВДВ. Одна из рассматриваемых версий произошедшего – нарушения при ремонтных работах, проводимых в здании.

В связи с произошедшим министр обороны Сергей Шойгу поручил проверить остальные отремонтированные здания в военном городке. По факту обрушения казармы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

В Омск уже прибыл военно-транспортный самолет, который доставит раненых в Москву, их примут военные госпитали имени Бурденко и имени Вишневского.