ГИБДД предложила новую трактовку понятия "опасное вождение"

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Госавтоинспекция предложила внести новый вариант расшифровки термина "опасное вождение" в ПДД, сообщает "Интерфакс".

Новый вариант предлагает считать опасными: невыполнение требования уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения (при перестроении); перестроение при интенсивном движении и при всех занятых полосах (кроме поворотов, разворота, остановки или объезда препятствия); несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала; необоснованное резкое торможение и препятствование обгону.

Первая редакция – от 2015 года – не уточняла, в каких именно случаях вождение может быть признано неопасным. Правительство этот вариант не устроил, прошли общественные слушания, по итогам которых ГИБДД доработала проект.

Также важно, что опасным предполагается признавать неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий. Как отмечают эксперты, разовое, например, подрезание может быть связано с ошибкой.