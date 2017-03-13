Эксперты: маткапитал – это шанс решить жилищный вопрос или оплатить обучение

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Материнский капитал предложили заменить выплатой ежемесячных пособий родным и усыновленным детям. Авторы инициативы предлагают выплачивать от трех до пятнадцати тысяч рублей в месяц до достижения ребенком совершеннолетия. Эксперты m24.ru уверены, что единовременная выплата является шансом для российских семей улучшить жилищные условия и оплатить обучение ребенка в вузе.

Член комитета Госдумы по социальной политике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец считают, что существующая программа поддержки российских семей оказалась провальной . Они предложили заменить единовременную выплату материнского капитала на ежемесячное пособие. Предполагается, что сумма будет зависеть от количества детей: три тысячи за одного ребенка в семье, восемь тысяч – за двух и пятнадцать тысяч за троих детей. Речь идет о поддержке как усыновленных, так и родных детей. Пособия хотят выплачивать всем семьям, независимо от их материального положения. Вострецов назвал существующую программу псевдоподдержкой и подчеркнул, что россияне пытаются обналичить полученные на ребенка средства. Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина раскритиковала саму идею замены существующей программы на выплату ежемесячных пособий. По ее словам, существующая программа прекрасно работает, и об этом говорит, в том числе, суммарный коэффициент рождаемости, а также число рожденных детей на женщину репродуктивного возраста. Кроме того, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин также выступил против данной инициативы. По его оценке, ежемесячные выплаты обойдутся государству гораздо дороже. К тому же материнский капитал – это система стимулирования рождения детей, а не поддержка семей.



Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев заявил m24.ru, что такая поддержка может быть реализована только вместе с существующей программой выплаты материнского капитала.

"Когда вводился материнский капитал, мы говорили, что это побуждает семей увеличивать рождаемость. То есть речь идет не об одном ребенке, а как минимум о двух в каждой семье. Этот инструмент призван решать демографическую задачу в стране. При обсуждении эффективности маткапитала, были предоставлены оценки, которые показали, что многие сомневающиеся семьи действительно обзавелись вторым ребенком. Поэтому я не понимаю, как можно говорить о его неэффективности", – сказал депутат.

"Авторы инициативы предлагают заменить долгоиграющий демографический инструмент на то, что и так должно выполняться"

Он напомнил, что единовременную выплату можно использовать только на определенные цели (подробнее – читайте в материале m24.ru "Материнский капитал: как получить и на что потратить") и разрешить таким образом жилищные проблемы, вопрос образования детей и так далее. Но это лишь дополнительный инструмент для того, чтобы государство как регионального, так и федерального уровней заботилось о малоимущих семьях.

"Когда нужно заботиться о детях, но средств на это не хватает. Например, в Москве действует региональная программа, в рамках которых серьезнейшим образом ведутся доплаты именно семьям с небольшим достатком: студенческим, молодым. И это немалые доплаты", – продолжил Антонцев.

По его мнению, авторы инициативы предлагают заменить долгоиграющий демографический инструмент на то, что и так должно выполняться. "Уже предлагалось расширить возможности, на что использовать маткапитал. Например, на развитие бизнеса, на покупку машины. Но дело может лопнуть, а машина разбиться – и кому мы тогда помогли?", – заключил он.

В разговоре с m24.ru председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, Тамара Плетнева подчеркнула, что законопроекта с предложением изменить систему выплат семьям на данный момент не существует и обсуждать устное предложение пока преждевременно.

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"В основном маткапитал расходуют на приобретение жилья"

Адвокат Виктория Пашкова также уверена, что программа материнского капитала полностью себя оправдывает, иначе ее не продлевали бы из года в год. Кроме того, полученные за ребенка деньги расходуют чаще всего на улучшение жилищных условий.

"Что касается его замены на ежемесячные выплаты, я считаю, что это нецелесообразно по той причине, что цели расходования материнского капитала – это, в том числе, погашение долговых обязательств, связанных с приобретением жилья. Единовременно люди покупают жилье, оплачивают образование, словом, делают одну крупную покупку. Если мы разобьем маткапитал на ежемесячные выплаты, то их не хватит для того, чтобы регулярно платить по ипотеке, их нельзя будет скопить, чтобы в дальнейшем потратить на образование ребенка", – отметила адвокат в разговоре с m24.ru.

По словам Пашковой, предлагаемая система увеличит бюрократию, а родителям придется постоянно отчитываться, на что были потрачены средства. Властям также придется существенно увеличить кадровый состав, чтобы ежемесячно обрабатывать поступающую информацию о расходовании этих пособий.

"Если будет введено целевое расходование этих средств, то тогда будет очень сложно оправдать полученные деньги: на что они они их израсходовали и сделали ли это они в интересах детей. Условно, можно будет купить на эти деньги ботинки или куртку на эти деньги? Или это опять будут какие-то определенные цели, которые родителям нужно будет понимать. Эта дополнительная нагрузка на родителей и вместо того, чтобы заниматься детьми, они будут заниматься государством", – считает эксперт.

"Деньги нужны детям постоянно – на проезд, питание в школе и так далее"

Однако в эфире радиостанции "Москва FM" одна из авторов идеи Ирина Волынец рассказала, почему такие выплаты будут намного выгоднее единовременной помощи.

"Элементарный экономический расчет показывает, что ежемесячная поддержка – это значительно большие суммы, чем маткапитал. Эти деньги нужны детям постоянно – на проезд, питание в школе и т.д. А материнский капитал важен, когда нужно сделать какую-то крупную покупку, например, квартиры или оплатить образование. Но расчетливые родители понимают, что ежемесячная поддержка – это гораздо больше средств. В год семья будет получать порядка 100 тысяч рублей", – объяснила Волынец.

К слову, ежегодно семья с одним ребенком будет получать пособия на 36 тысяч рублей, с двумя – на 96 тысяч рублей и с тремя – на 180 тысяч рублей.