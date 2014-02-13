За нарушение закона о суррогатном материнстве хотят штрафовать

Фото: ИТАР-ТАСС

За нарушение закона о суррогатном материнстве могут ввести ответственность. Об этом заявила председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья при Мосгордуме Людмила Стебенкова.

"Когда в этот закон вводился вопрос, связанный с суррогатным материнством, мы оставили такое право семейным парам и одиноким женщинам, у которых нет возможности иметь ребенка по медицинским показаниям, и намеренно из списка были убраны одинокие мужчины", - сказала она.

Так, были случаи нарушения закона, когда одинокие мужчины воспользовались этим правом. Далее они регистрировали ребенка, а в графе "мать" ставили прочерк.

Стебенкова отметила, что за это нужно ввести ответственность либо в виде лишения лицензии учреждений, которые представляют подобные услуги, либо в виде штрафов или даже уголовной ответственности, передает ИТАР-ТАСС.