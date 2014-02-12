Госдума намерена ужесточить правила хранения оружия

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Государственной Думы намерены ужесточить правила хранения оружия. За небрежное хранение оружия, повлекшее за собой гибель людей, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двух лет.

Соответствующие поправки в законодательство внес на рассмотрение профильный комитет Госдумы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ожидается, что документ будет рассмотрен на заседании нижней палаты парламента 14 февраля. Согласно поправкам, небрежное хранение оружия, повлекшее за собой гибель человека или тяжкие последствия для его здоровья, будет наказываться штрафом в размере до 100 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 360 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Также за это правонарушение предусмотрен арест на срок до полугода или ограничение свободы сроком на год.

Если подобная небрежность приведет к гибели двух и более человек, нарушитель может отправиться за решетку на срок до двух лет.

Кроме того, предлагается ужесточить правила ношения огнестрельного оружия. Будет запрещено носить "огнестрел" в состоянии алкогольного опьянения, а также приходить с оружием в учебные заведения. Действие последнего запрета не распространяется на охранников школ и вузов.

Покупать оружие разрешат гражданам от 21 года после получения лицензии в полиции или люди, не достигшие 21 года, но отслужившие в армии. Сейчас купить пистолет или автомат могут граждане в возрасте 18 лет и старше.