Пилотам и машинистам придется проходить обязательный тест на наркотики

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрели законопроект об обязательном тестировании на наркотики для отдельных категорий граждан.

Наркотестирование может стать обязательным для пилотов самолетов, машинистов, профессиональных водителей, полицейских и всех, кто имеет право на ношение оружия.

Как заявила председатель комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, количество тех, кто употребляет наркотики, в разы превышает тех, кто состоит на учете в диспансерах.

При этом парламентарий пояснила, что тестирование будет осуществляться при приеме на работу и ежегодно. Ко второму чтению может быть уточнен перечень профессий, на которые распространится требование о медосвидетельствовании, и конкретизированы отдельные положения о проведении такой процедуры.

Также она высказала мнение, что проходить наркотестирование должны все госслужащие.