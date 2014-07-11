Адвокаты и нотариусы будут сообщать о подозрительных сделках властям

Фото: ИТАР-ТАСС

Адвокаты, нотаруисы и предприниматели в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг будут передавать сведения о подозрительных сделках и клиентах властям. Проект соответствующего постановления внес в кабмин Росфинмониторинг.

Согласно тексту документа, в ведомство будут передавать информацию о сделках или финансовых операциях, которые могут быть осуществлены в целях отмывания денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При этом адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты.

Стоит отметить, что данные будут передаваться по закодированным каналам, причем формат информации, форма ее кодирования и справочники кодов определяются Росфинмониторингом.

Ранее российское правительство приняло постановление, по которому банки, страховщики, ювелиры и риелторы также будут передавать в Росфинмониторинг сведения о клиентах, кажущихся им подозрительными.