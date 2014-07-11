Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Законы

11 июля 2014, 13:49

В России запретят нюхательный и жевательный табак

законы табак запреты свежая пресса таможенный союз

Фото: ИТАР-ТАСС

С 2015 году в России будет запрещен оборот некурительных табачных изделий - нюхательного и жевательного табака, сообщает "Российская газета".

Кроме того, новые антитабачные меры коснутся "обычных" курильщиков: на сигаретных пачках могут запретить завлекательные слоганы, а надпись о вреде может "переехать" на верхнюю часть упаковки.

Новые правила техрегулирования оборота табачной продукции, которые планируется ввести в Таможенном союзе (ТС) в 2015 году, обсуждались на заседании Консультативного совета по взаимодействию Единого экономического пространства (Россия, Белоруссия и Казахстан) и бизнес-сообщества трех государств. Сейчас у этих стран нет единых правил контроля качества табачной продукции. Как только техрегламент по табаку заработает, разные национальные правила будут синхронизированы, отмечает газета.

Под запрет на территории ТС попадет и насвай. В России продажа этого никотиносодержащего продукта официально запрещена еще с 1 июня 2013 года, но наркотиком он не считается. При этом в Казахстане, где насвай традиционно популярен среди местного населения, власти отказываются его запрещать, несмотря на призывы медиков, которые утверждают, что насвай как и снюс (жевательный табак) могут серьезно угрожать здоровью.

Ссылки по теме

В России первая часть антитабачного закона вступил в силу в 2013 году. Курить запретили в подъездах, офисах, больницах, школах, вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от транспортных объектов.

С 1 июня 2014 года курение запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках. Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Запрет на курение не действует только в специально оборудованных местах в помещениях или на открытом воздухе. Кроме того, разрешено устраивать места для курения на предприятиях и в офисах, при этом собственник помещения сам вправе решать, устраивать курилку или нет.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать