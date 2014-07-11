В России запретят нюхательный и жевательный табак

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С 2015 году в России будет запрещен оборот некурительных табачных изделий - нюхательного и жевательного табака, сообщает "Российская газета".

Кроме того, новые антитабачные меры коснутся "обычных" курильщиков: на сигаретных пачках могут запретить завлекательные слоганы, а надпись о вреде может "переехать" на верхнюю часть упаковки.

Новые правила техрегулирования оборота табачной продукции, которые планируется ввести в Таможенном союзе (ТС) в 2015 году, обсуждались на заседании Консультативного совета по взаимодействию Единого экономического пространства (Россия, Белоруссия и Казахстан) и бизнес-сообщества трех государств. Сейчас у этих стран нет единых правил контроля качества табачной продукции. Как только техрегламент по табаку заработает, разные национальные правила будут синхронизированы, отмечает газета.

Под запрет на территории ТС попадет и насвай. В России продажа этого никотиносодержащего продукта официально запрещена еще с 1 июня 2013 года, но наркотиком он не считается. При этом в Казахстане, где насвай традиционно популярен среди местного населения, власти отказываются его запрещать, несмотря на призывы медиков, которые утверждают, что насвай как и снюс (жевательный табак) могут серьезно угрожать здоровью.

В России первая часть антитабачного закона вступил в силу в 2013 году. Курить запретили в подъездах, офисах, больницах, школах, вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от транспортных объектов.

С 1 июня 2014 года курение запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках. Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Запрет на курение не действует только в специально оборудованных местах в помещениях или на открытом воздухе. Кроме того, разрешено устраивать места для курения на предприятиях и в офисах, при этом собственник помещения сам вправе решать, устраивать курилку или нет.