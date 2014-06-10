Роскомнадзор предлагает блогерам самим считать посещаемость страничек

Роскомнадзор предлагает блогерам самим считать свою посещаемость. Документ с описанием методики подсчета посещаемости блогов и сайтов опубликован на едином портале нормативно-правовых актов.

Ее реализуют в рамках так называемого "закона о блогерах", который выделит блоги в отдельную категорию и обязывает его авторов соблюдать некоторые пункты закона о СМИ.

Согласно документу, Роскомнадзор будет получать данные о посещаемости от самих блогеров. Если у хозяина странички не будет этой информации, то ведомство имеет право запросить ее у провайдера или оператора связи.

Отмечается, что за одно посещение считается полная однократная загрузка сайта пользователем в течение суток. Помимо этого, посетитель должен провести на страничке более 15 секунд.

Напомним, что с 1 августа в России начнет действовать закон, согласно которому блогеры, которых читают более 3 тысяч человек в сутки, должны будут зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Действие закона распространится не только на российские ресурсы, которые должны будут предоставлять информацию о своих блогерах, но и на зарубежные интернет-площадки.