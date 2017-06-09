Поправку о переселении жителей коммуналок в отдельные квартиры приняли в Госдуме

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Жителей коммуналок переселят в отдельные квартиры в рамках программы реновации жилья в столице. Соответствующую поправку к законопроекту приняли в Госдуме.

Согласно поправкам, предоставление жильцам комнаты в другой коммунальной квартире не допускается. В документе также указано, что коммунальные квартиры в домах, не попавших в программу, не будут подчиняться этому правилу.

Также в поправках отмечается, что собственники квартир в домах, подлежащих расселению, не будут платить взносы на капитальный ремонт со дня включения в программу.

[URLEXTERNAL=http://m24.ru/special/renovation] Всё об обновлении жилищного фонда города Москвы – спецпроект m24.ru [/URLEXTERNAL]