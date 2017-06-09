Поправку о переселении жителей коммуналок в отдельные квартиры приняли в Госдуме

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Жителей коммуналок переселят в отдельные квартиры в рамках программы реновации жилья в столице. Соответствующую поправку к законопроекту приняли в Госдуме.
Согласно поправкам, предоставление жильцам комнаты в другой коммунальной квартире не допускается. В документе также указано, что коммунальные квартиры в домах, не попавших в программу, не будут подчиняться этому правилу.
Также в поправках отмечается, что собственники квартир в домах, подлежащих расселению, не будут платить взносы на капитальный ремонт со дня включения в программу.
Новые дома в рамках программы будут строить из монолита или современных панельных конструкций. В квартирах можно будет сделать перепланировку. Площадь помещений общего пользования в новых домах будет больше. Подробнее о том, какие дома будут строить в рамках программы, читайте в материале.