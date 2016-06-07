Форма поиска по сайту

07 июня 2016, 17:15

Политика

Кабмин одобрил установку пандусов в домах во время капремонта

Фото: ТАСС/Николай Мошков

Российское правительство одобрило поправки в Жилищный кодекс, согласно которым в жилых домах в ходе капремонта будут устанавливать пандусы для маломобильных граждан, сообщает МИА "Россия сегодня".

Законопроект предлагает внести пандусы в перечень работ по ремонту общего имущества домов. Кабмин также порекомендовал доработать положения, касающиеся оплаты взносов на капремонт.

Напомним, в ближайшие годы в Москве по программе капитального ремонта отремонтируют 4 тысячи домов, которые находятся в наиболее тяжелом состоянии. Москвичи начали оплачивать капитальный ремонт с 1 июля прошлого года.

Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за 1 квадратный метр. Малообеспеченные горожане смогут получить субсидии на уплату взносов на капремонт, также для ряда категорий граждан будут предусмотрены льготы по уплате взноса.

