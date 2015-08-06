Указ об уничтожении санкционных продуктов вступил в силу

С 6 августа в России начинают уничтожать санкционные товары

6 августа вступил в силу указ об уничтожении санкционных продуктов. Теперь запрещенные к ввозу на территорию России товары, сырье и продовольствие подлежат уничтожению.

Как говорится в постановлении:

Запрещенные продукты следует незамедлительно изымать и уничтожать после оформления акта об изъятии.

Решение об уничтожении продукции принимают в Федеральной таможенной службе, Россельхознадзоре или Роспотребнадзоре.

Уничтожать продукты будут в присутствии не менее двух незаинтересованных лиц. Все будет фиксироваться на камеру с указанием даты и времени проведения съемки.

Затем будет оформляться акт, в котором указываются вид и количество запрещенной к ввозу продукции, место, дата, время и способ ее уничтожения, а также сведения о незаинтересованных лицах.

Акт подписывается должностным лицом и заверяется печатью федерального органа исполнительной власти, а также подписывается незаинтересованными лицами и лицом, которое занималось перевозкой товара.

Уничтожать продукты можно любым доступным способом "с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, на основании акта об уничтожении запрещенной к ввозу продукции".

Отметим, 6 августа будут уничтожены первые партии продукции, запрещенной к ввозу в России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Я не думаю, что речь идет о больших объемах. Я думаю, что сейчас будет уничтожено не более нескольких сотен тонн. Все поняли, к чему привела ситуация", – сказал он.

Он также подчеркнул, что объем ввозимых в Россию товаров после подписания указа об уничтожении санкционных продуктов уменьшился в 10 раз. При этом запрещенные к ввозу в Россию товары уничтожались и ранее, поэтому ничего нового в этом процессе нет.