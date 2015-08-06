73 тонны персиков и нектаринов не пустили в Россию из Белоруссии

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

На автодороге М1 "Москва-Минск" на российско-белорусской границе сотрудники Россельхознадзора задержали партию нектаринов и персиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что фрукты, общий вес которых составил 73 тонны, перевозились на трех фурах в сопровождении турецких фитосанитарных сертификатов. Подозрение у сотрудников Россельхознадзора вызвал весьма своеобразный для турецкой продукции маршрут следования в Россию - якобы транзитом через Грецию, Молдавию и Белоруссию.

После соответствующей проверки выяснилось, что национальная служба карантина и защиты растений Турции сертификаты, сопровождающие груз, не выдавала, хотя они были подписаны турецкими специалистами.

В соответствии с президентским указом продукция, прибывшая из Евросоюза по поддельным сертификатам, подлежит уничтожению.

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как позднее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что такая мера была вызвана возросшим объемом контрабанды.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза, которые ввели свои санкции.