Интернет-аукцион eBay готов хранить персональные данные россиян в РФ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Американский интернет-аукцион eBay заявил о готовности осуществлять сбор и хранение персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу eBay в России Владимира Долгова.

По словам Долгова, 3 апреля состоялась двусторонняя встреча между представителями eBay и Роскомнадзора.

"Подобная встреча с представителями власти стала первой. Основной целью eBay было получить ответы на ряд вопросов по закону о персональных данных, который вступит в силу с 1 сентября 2015 года. По итогам встречи eBay подтверждает свою готовность собирать и хранить требуемую информацию в полном соответствии с законом", – рассказал Долгов.

При этом по информации источника ТАСС, знакомого с ходом переговоров, в eBay пока не решили, будет ли компания самостоятельно строить серверные мощности или арендовать дата-центр у сторонней компании.

Напомним, закон об обязательном хранении персональных данных россиян на серверах в РФ вступит в силу 1 сентября 2015 года. В первоначальной версии закона, который уже подписан Владимиром Путиным, стояла другая дата – 1 сентября 2016 года. Затем депутаты предложили внести в него поправки и начать применять уже с 1 января 2015 года.

В результате депутаты решили сместить начало действия закона на год раньше – с 1 сентября 2016 года на 1 сентября 2015 года.

В первую очередь закон коснется социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян.

К персональным данным отнесут, в частности, адреса электронной почты и личную переписку. Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзор. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.