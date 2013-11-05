Владельцам иностранных прав запретят водить автобусы в мае 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Водителям с иностранными правами запретят работу в общественном транспорте в следующем году. Ограничения вступят в силу 9 мая 2014 года, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Ранее запрет на использование зарубежных прав в предпринимательских целях планировалось установить с 5 ноября вместе с поправками в закон о безопасности дорожного движения. Однако водителям и их работодателям дали полугодовую отсрочку.

Наказывать за нарушение запрета будут не самих автомобилистов, а компании, в которых они работают. Штраф за "нелегального" сотрудника может составить до 50 тысяч рублей.

Напомним, поправки в ПДД от 5 ноября обязывают иностранных водителей получать российские удостоверения и воодят категорию водительских прав "М" для управления мопедами и скутерами.