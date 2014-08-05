Правительство продлило на год заморозку накопительной части пенсий

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Правительство России приняло решение продлить на 2015 год мораторий на формирование накопительной части пенсий, передает МИА "Россия сегодня".

Как пояснил глава ведомства Максим Топилин, те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную. "Правительство приняло решение направить в 2015 году пенсионные взносы на формирование и финансирование страховой пенсии", - сказал Топилин.

При этом "Интерфакс" отмечает, что кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".

Напомним, в настоящее время в России действует мораторий на передачу накопительной части пенсий в негосударственные пенсионные фонды. Все НПФ, занимающиеся пенсионным страхованием, до 1 января 2016 года обязаны пройти процедуру акционирования, проверку в Центробанке и войти в систему гарантирования пенсионных накоплений.