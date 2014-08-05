Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Законы

05 августа 2014, 17:57

Правительство продлило на год заморозку накопительной части пенсий

законы пенсии Максим Топилин Минтруда

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России приняло решение продлить на 2015 год мораторий на формирование накопительной части пенсий, передает МИА "Россия сегодня".

Ссылки по теме

Как пояснил глава ведомства Максим Топилин, те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную. "Правительство приняло решение направить в 2015 году пенсионные взносы на формирование и финансирование страховой пенсии", - сказал Топилин.

При этом "Интерфакс" отмечает, что кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".

Напомним, в настоящее время в России действует мораторий на передачу накопительной части пенсий в негосударственные пенсионные фонды. Все НПФ, занимающиеся пенсионным страхованием, до 1 января 2016 года обязаны пройти процедуру акционирования, проверку в Центробанке и войти в систему гарантирования пенсионных накоплений.

Пенсионные накопления - это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств.

Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать