Антитеррористический закон повысит цены на связь

Фото: YAY/ТАСС

Депутат Госдумы Ирина Яровая опровергла информацию о возможных повышениях цен на услуги связи в связи с принятым антитеррористическим законопроектом.

Директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему заявление Яровой необоснованно и какую информацию должны будут хранить операторы.

"Во-первых, в поправке черным по белому написано, что хранение информации должно осуществляться в течение шести месяцев. Во-вторых, перечислена вся информация, которая должна храниться. Это содержание ваших телефонных разговоров, переписки, файлов и т.д. Согласно документу, сроки, условия и порядок хранения информации должно определить правительство. Из чего мы делаем выводы, которые Яровая называет спекуляцией? Правоприменительная практика не знает примеров, когда правительство взяло бы и отменило то, что написано в законе", – пояснил он.

Комментируя заявления операторов о том, что новый закон приведет к росту тарифов, Яровая заявила, что никаких оснований для этого нет. "Никаких оснований к подорожанию услуг связи нет. Это однозначно, категорично и недвусмысленно. Однозначно, потому что сведения о том, что закон устанавливает требования по какому-то объему, они недостоверны", – сказала она в эфире "России 24".

В документе говорится, что информация о фактах соединений абонентов должна храниться в течение трех лет, а сам контент, включая видео, – до шести месяцев.

Для владельцев мессенджеров и соцсетей эти нормы были частично смягчены: им нельзя будет удалять сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях в течение года, а не трех лет, как было в предыдущей версии текста. Сократить сроки хранения данных потребовало правительство. При использовании дополнительного кодирования электронных сообщений интернет-компании должны предоставлять ФСБ ключи для декодирования этих сообщений. Нераскрытие такой информации грозит штрафом до 1 миллиона рублей рублей.