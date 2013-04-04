На страже закона: как отличить настоящего участкового от мошенника

Фото: ИТАР-ТАСС

Участковый уполномоченный полиции охраняет закон и порядок в каждом районе Москвы. К нему обращаются за помощью и те, кому надоели ежедневные шумные посиделки под окнами, и те, кто опасается невменяемых соседей с подозрительными гостями. M24.ru разобрался, какими полномочиями обладают участковые, и как отличить настоящего сотрудника полиции от мошенника.

На днях министр внутренних дел России Владимир Колокольцев утвердил "Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных полиции".

Этот документ - детальная регламентация работы той категории полицейских, которая чаще всего общается с гражданами. По сути, участковый остается главной фигурой в правоохранительных органах, обеспечивающей профилактику правонарушений и преступлений.

Так, он обязан составить паспорт своего участка: детально изучить каждое здание, перекресток, магазин, офис, платные и бесплатные парковки, парки, детские площадки и так далее. Кроме того, участковый должен знать наиболее уязвимые места в районе, где может произойти преступление, техногенная катастрофа, стихийное бедствие или, скажем, теракт.

Прототипами современного участкового в разное время были квартальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник, участковый инспектор, старший милиционер и участковый надзиратель.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Временные правила об устройстве полиции в городах и уездах губернии" были приняты 25 декабря 1862 года. Тогда города делились на определенные участки, вверенные участковым приставам. Участки же делили на 2-3 околотка, в каждом из которых служили два околоточных надзирателя.

Кстати, на эту должность назначались лица, достигшие 25 лет и обладающие здоровым телосложением. При этом они должны были иметь соответствующее образование.

Праздник "День участкового" отмечается в России ежегодно 17 ноября. Он установлен приказом генерал-полковника милиции А.В. Васильева в 2002 году.

По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова, участковый отвечает за все, что происходит на его территории. Он должен работать с обращениями граждан, составлять протоколы об административных правонарушениях, выявлять и раскрывать преступления по линии МОБ (преступления небольшой и средней тяжести, побои, угроза убийством, умышленное повреждение чужого имущества и пр.).

Помимо этого, участковый обязан документировать каждый случай смерти человека вне лечебного учреждения, а также производить осмотр тела при каждой смерти на дому.

Главное управление МВД России по Москве намерено повысить престиж этой профессии. В частности, ведомство призывает москвичей активно делиться своими впечатлениями об общении с сотрудниками полиции. Каждый комментарий сможет повлиять на результаты аттестации конкретных сотрудников МВД.

Фото: ИТАР-ТАСС

Мошенники умело пользуются ситуацией, они выдают себя за участковых и пытаются проникнуть в квартиру предполагаемой жертвы. Специалисты напоминают, что отличить настоящего участкового от ряженого не так уж и сложно.

Во-первых, необходимо обратить внимание на форму участкового: у него должен обязательно присутствовать головной убор (фуражка или шапка), в зимнее время года сотрудник полиции одет в бушлат, а осенью - носит куртку. Участковый имеет при себе рацию и служебное оружие.

Во-вторых, требуйте у участкового предъявления его служебного удостоверения и жетона, номер которого должен совпадать с личным номером в его удостоверении.

Если сотрудник полиции вызывает у вас подозрения, сразу звоните по "02". Вообще, граждане вправе не пускать в квартиру участкового, если на то нет решения суда.

Только очень внимательный и решительный человек сможет противостоять незаконному проникновению на территорию частной собственности.