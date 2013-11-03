Форма поиска по сайту

03 ноября 2013, 10:13

Политика

В УК появилась статья за охоту на краснокнижных животных

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское правительство утвердило законопроект, вводящий в Уголовный кодекс статью за охоту на краснокнижных животных.

Как сообщается на сайте кабмина, появилась статья 258-1, которая предусматривает ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами.

Так, караться будет незаконная добыча и контрабанда алтайского горного барана, амурского тигра, леопарда, снежного барса, белого медведя и крупных видов соколообразных птиц (балобана, беркута, кречета и сапсана), используемых в качестве ловчих птиц, а также осетровых видов рыб.

В настоящее время по статье 258 предусмотрена ответственность в виде штрафа от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

