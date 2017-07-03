Государственные сайты переведут на единый дизайн

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Российские государственные сайты будут переведены на единый дизайн, сообщает газета "Известия". Это произойдет до апреля следующего года.

Разработкой единых стандартов поручено заняться Минкомсвязи и Институту развития интернета (ИРИ). Всего на единый госстандарт будут переведены 10 ресурсов.

Замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович рассказал, что перевод сайтов позволит улучшить взаимодействие органов власти с гражданами и бизнесом.

По его словам, в настоящее время в стране насчитывается более 500 подобных сайтов. В дальнейшем планируется, что все они перейдут на единый стандарт.