Законопроект об идентификации в мессенджерах не примут

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Медиа-коммуникационный союз, в который входят МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и "Ростелеком" подготовил законопроект, согласно которому мессенджеры должны будут заключать договоры с операторами, а пользователи этих сервисов – проходить обязательную идентификацию.

Руководитель агентства Content Review Сергей Половников рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему этот законопроект не примут.

"Не думаю, что дойдет даже до рассмотрения этого законопроекта в Госдуме. Это всего лишь мечты определенных менеджеров, которые даже не являются частью операторов. Операторы поодиночке жаловались на то, что их доходам угрожают Skype и WhatsApp. Но прошли годы, и ни один из мессенджеров не оказал серьезного влияния на их выручку. Если смотреть на выручку от SMS, падение составило 0,5-1 процент", – объяснил он.

Эксперт добавил, что пользователи и так проходят идентификацию в мессенджерах. Единственное исключение – Telegram, который шифрует весь свой траффик.

Операторы предложили ввести обязательную идентификацию в мессенджерах

Как пишет РБК, о введении обязательной идентификации для пользователей мессенджеров говорится в проекте поправок в закон "О связи", подготовленном Медиа-коммуникационным союзом (МКС).

МКС основали в 2014 году крупнейшие российские телеком-операторы и медиакомпании. Организация представляет интересы операторов связи, правообладателей, вещателей и крупных сейлз-хаусов.

Ранее m24.ru сообщало, что крупнейшие операторы мобильной связи объединились, чтобы стандартизировать IP-интерфейсы интернет-сервисов и составить конкуренцию популярным мессенджерам.

Напомним, в конце прошлого года Роскомнадзор разработал законопроект, обязывающий мессенджеры работать в России только по договору с операторами связи и уведомлять ведомство о своей деятельности. Если компания, предоставляющая сервис, нарушит закон, правила оказания услуг связи или договор с оператором, то последний должен заблокировать пропуск ее трафика.