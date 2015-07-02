Конституционный суд разрешил раскрывать врачебную тайну в некоторых случаях

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Конституционный суд России разрешил раскрывать врачебную тайну, если она затрагивает права родственников пациента. Ранее раскрыть такую тайну можно было только по запросу органов правопорядка: следствия, суда и прокуратуры, сообщает РАПСИ.

Поводом стало обращение россиянина, который хотел получить в больнице медицинскую карту своей недавно умершей жены, чтобы проверить, назначили ей врачи правильный курс лечения или нет. Однако лечебное учреждение отказалось выполнить это требование, сославшись на врачебную тайну.

В суде сочли подобные действия больницы немотивированными и напомнили, что врачебная тайна должна в первую очередь ограничивать доступ к медицинским данным для третьих лиц. То есть для тех, кто не являлся родственником пациента.

Тогда как отказ в предоставлении данных родным пациента серьезно затрагивает их права.

В настоящее время заключение о смерти и диагнозе заболевания выдается на руки супругу умершего или его близкому родственнику (мать, отец, сын, дочь).

Кроме того, врачи в ряде случаев не сообщают смертельный диагноз больному, говоря о нем его родственникам. Это делается, чтобы не травмировать психику пациента.