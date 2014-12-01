Работников наземных авиаслужб будут тестировать на алкоголь после смены

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Врачи будут осматривать работников наземных авиаслужб на предмет наркотического или алкогольного опьянения после смены, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева.

В настоящее время сотрудников наземных служб – тех, кто обслуживает спецтранспорт, диспетчеров, электросветотехников и заправщиков – проверяют только до начала смены. Нововведение направлено на воплощение графика реализации стандартов ICAO (Международной организации гражданской авиации).

Добавим, что стандарты ICAO предусматривают регулирование движения в пределах аэродрома с установкой необходимых знаков, а также установку на спецтранспорт (вроде снегоуборочных машин) "маяков" – только так диспетчеры смогут увидеть, где находится конкретная машина.

Напомним, в ночь на 21 октября в аэропорту "Внуково" разбился частный самолет Falcon. На борту находились четыре человека, они погибли. Пассажиром разбившегося самолета был член совета директоров французской нефтяной корпорации Total Кристоф де Маржери.

По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за столкновения самолета со снегоуборочной машиной. Также следователи в качестве версии аварии рассматривают ошибки пилота или диспетчера.