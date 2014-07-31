Легионеров спортклубов могут заставить учить русский язык

Легионеров спортклубов хотят заставить учить русский язык

Депутат Госдумы Олег Нилов готовит проект закона об изменении условий для работы в стране иностранных спортсменов, выступающих за отечественные спортивные клубы. В частности, легионеры для выступления в российских клубах должны будут изучить русский язык.

В эфире радиостанции "Москва FM" автор законопроекта заявил, что эта инициатива приведет всех трудовых мигрантов к одному знаменателю.

"Со следующего года вступает в силу закон, который распространяется на трудовых мигрантов, приезжающих на работу в Россию. Они должны будут знать русский язык. Это до сегодняшнего дня не распространялось и не распространяется на "мигрантов" в области спорта. Я считаю, что подход к работающим иностранцам в нашей стране должен быть единым", - пояснил он.

Со временем Россия должна ужесточить требования для спортсменов-мигрантов, а постепенно и вовсе отказаться от них. Однако иностранным тренерам разрешат работать без ограничения в детских спортивных школах и академиях, спортивных клубах и сборных страны.

Основным видом спорта, по мнению Олега Нилова, где стоит провести сокращение и последующий отказ от привлечения иностранных спортсменов, является футбол.

Как пишут "Известия", сегодня большинство приезжих спортсменов пользуются услугами переводчиков и только редкие единицы проявляют энтузиазм в изучении русского языка.

По данным профессионального портала Transfermarkt, в российской премьер-лиге выступают 182 легионера, то есть почти 43 процента от общего числа игроков 16 лучших российских футбольных клубов.