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Спорт

31 июля 2014, 17:52

Легионеров спортклубов могут заставить учить русский язык

законопроекты Госдума законы обучение русский язык депутаты спортсмены Олег Нилов предложения

Легионеров спортклубов хотят заставить учить русский язык

Депутат Госдумы Олег Нилов готовит проект закона об изменении условий для работы в стране иностранных спортсменов, выступающих за отечественные спортивные клубы. В частности, легионеры для выступления в российских клубах должны будут изучить русский язык.

В эфире радиостанции "Москва FM" автор законопроекта заявил, что эта инициатива приведет всех трудовых мигрантов к одному знаменателю.

"Со следующего года вступает в силу закон, который распространяется на трудовых мигрантов, приезжающих на работу в Россию. Они должны будут знать русский язык. Это до сегодняшнего дня не распространялось и не распространяется на "мигрантов" в области спорта. Я считаю, что подход к работающим иностранцам в нашей стране должен быть единым", - пояснил он.

Со временем Россия должна ужесточить требования для спортсменов-мигрантов, а постепенно и вовсе отказаться от них. Однако иностранным тренерам разрешат работать без ограничения в детских спортивных школах и академиях, спортивных клубах и сборных страны.

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Основным видом спорта, по мнению Олега Нилова, где стоит провести сокращение и последующий отказ от привлечения иностранных спортсменов, является футбол.

Как пишут "Известия", сегодня большинство приезжих спортсменов пользуются услугами переводчиков и только редкие единицы проявляют энтузиазм в изучении русского языка.

По данным профессионального портала Transfermarkt, в российской премьер-лиге выступают 182 легионера, то есть почти 43 процента от общего числа игроков 16 лучших российских футбольных клубов.

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