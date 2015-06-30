Форма поиска по сайту

30 июня 2015, 09:50

Правительство изменило правила проведения лотерей

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Правительство России изменило правила проведения лотереи. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Документом устанавливается перечень правил, согласно которым министерство финансов и министерство спорта проводят всероссийскую государственную лотерею. Кроме того, определен порядок продления срока проведения лотереи.

Постановление отменяет полномочия Федеральной налоговой службы по выдаче разрешений на проведение таких лотерей.

Напомним, с 1 июля 2014 года запрещено проведение всероссийских негосударственных, региональных, муниципальных и стимулирующих лотерей. Остались только государственные, которых в Москве насчитывается 33. Их организаторами выступают Минспорта, Минфин и Спецстрой России. Места продажи лотерейных билетов контролируются префектурами Москвы и общественными пунктами охраны порядка.

Отметим, россияне тратят в год на покупку лотерейных билетов в среднем 150-200 рублей. Это в 80 раз меньше, чем в западных странах.. Испытывают фортуну примерно пять процентов населения России.

законопроекты законы лотереи

