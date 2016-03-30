Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта 2016, 19:56

Политика

Электронные больничные листы станут равны по силе с бумажным аналогом

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Минтруда представило проект закона, предоставляющего возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сообщает пресс-служба ведомства. Документ сейчас проходит общественное обсуждение.

"Электронный листок нетрудоспособности будет иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном бланке", – заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Законопроект избавит пациентов от лишних походов по кабинетам для сбора подписей и проставления печатей, добавил он.

Предполагается, что изменение в законодательстве будет способствовать оптимизации процесса обмена сведениями между вышедшими на больничный гражданами или женщинами, находящимися в декретном отпуске, медицинскими организациями и федеральными госучреждениями медико-социальной экспертизы.

Министр напомнил, что разработке законопроекта предшествовала реализация пилотного проекта "Электронный листок нетрудоспособности" в трех регионах – Астраханской и Белгородской областях, а также Республике Татарстан.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

Ссылки по теме


Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения
законопроекты законы больничный министерство труда

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика