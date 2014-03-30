Водителей обязали уступать дорогу велосипедистам

Правительство России приняло закон, обязывающий водителей уступать дорогу велосипедистам на велодорожке.
Согласно тексту закона, опубликованному на сайте кабмина, при проезде перекрестков и повороте направо или налево автомобиль должен будет уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.
Кроме того, изменяется значение знака "Пересечение с велосипедной дорожкой" а также корректируется значение знака "Обгон запрещен" - на участке его действия нельзя будет обгонять не только мопеды и двухколесные мотоциклы без коляски, но и велосипеды.
Также вводятся новые знаки для обозначения велопешеходных дорожек и знаки для дороги, по которой движение велосипедов осуществляется только по выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.
