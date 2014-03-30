Водителей обязали уступать дорогу велосипедистам

Автомобилисты будут на перекрестках уступать дорогу велосипедистам

Правительство России приняло закон, обязывающий водителей уступать дорогу велосипедистам на велодорожке.

Согласно тексту закона, опубликованному на сайте кабмина, при проезде перекрестков и повороте направо или налево автомобиль должен будет уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Кроме того, изменяется значение знака "Пересечение с велосипедной дорожкой" а также корректируется значение знака "Обгон запрещен" - на участке его действия нельзя будет обгонять не только мопеды и двухколесные мотоциклы без коляски, но и велосипеды.

Также вводятся новые знаки для обозначения велопешеходных дорожек и знаки для дороги, по которой движение велосипедов осуществляется только по выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.