Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта 2014, 10:40

Политика

Водителей обязали уступать дорогу велосипедистам

Автомобилисты будут на перекрестках уступать дорогу велосипедистам

Правительство России приняло закон, обязывающий водителей уступать дорогу велосипедистам на велодорожке.

Согласно тексту закона, опубликованному на сайте кабмина, при проезде перекрестков и повороте направо или налево автомобиль должен будет уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Ссылки по теме


Кроме того, изменяется значение знака "Пересечение с велосипедной дорожкой" а также корректируется значение знака "Обгон запрещен" - на участке его действия нельзя будет обгонять не только мопеды и двухколесные мотоциклы без коляски, но и велосипеды.

Также вводятся новые знаки для обозначения велопешеходных дорожек и знаки для дороги, по которой движение велосипедов осуществляется только по выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

Сайты по теме


законопроекты законы велодорожки дорожные знаки обгон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика