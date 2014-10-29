Мосгордума приняла в первом чтении проект столичного бюджета

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгордума приняла в первом чтении проект закона "О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", передает корреспондент M24.ru.

Ранее проект городского бюджета был вынесен на рассмотрение и рекомендован к принятию комиссией Мосгордумы. Согласно проекту, дефицит бюджета в 2015 году составит около 147 миллиардов рублей, в 2016 году - 128 миллиардов, а в 2017 году - 113 миллиардов рублей.

Напомним, что 14 октября на заседании правительства столицы Сергей Собянин одобрил проект бюджета. В следующем году бюджет будет социально-ориентированным.

"Бюджет следующего года чрезвычайно напряженный, мы сохраняем его как социальный бюджет. 970 миллиардов в будущем году будет направлено на ключевые социальные программы", - отметил мэр Москвы.

Среди основных социальных программ - "Социальная поддержка", "Столичное здравоохранение", "Культура Москвы" и "Спорт Москвы". Также приоритетной остается программа развития транспортной системы города, на которую будет направлено 340 миллиардов рублей.

Кроме того, в бюджете сохраняется финансирование программ благоустройства. Так, в 2015 году продолжат программы капитального ремонта жилья, замены лифтов, благоустройства парков и других общественных пространств. Также в следующем году начнется реализация нового городского проекта "Моя улица", предусматривающего проведение работ по комплексному благоустройству столичных улиц.

Для балансировки бюджета, как и в этом году, правительство будет экономить на размещении государственного заказа. Размер дефицита, планируемый в проекте бюджета, не превышает предельных значений.

Председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов высказался по поводу "спортивной части" бюджета. "Ни для кого не секрет, что москвичей, да и всех россиян в скором времени ждут большие спортивные праздники - Чемпионат мира по хоккею в 2016 году, Кубок конфедераций FIFA в 2017-м – разминка перед мундиалем – и, собственно, сам 21-й Чемпионат мира по футболу в 2018-м году. Именно из этого мы и исходили, формируя "спортивный бюджет" на ближайшие три года", - отметил он.

По его словам, на подготовку к международным турнирам Москва планирует потратить почти 24 миллиарда рублей. Из них почти 18 миллиардов пойдут на реконструкцию инфраструктуры комплекса "Лужники" и его главной спортивной арены.

В свою очередь, глава фракции КПРФ Андрей Клычков заявил, что бюджет очень много полагается на пополнение доходов за счет граждан, в частности, за счет платной парковки.