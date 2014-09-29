Власти Подмосковья хотят увеличить транспортный налог

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти могут увеличить транспортный налог для легковых автомобилей с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил. Соответствующие поправки в действующий закон обсудит Московская областная дума, сообщает Агентство "Москва".

Если поправки пройдут обсуждение, то ставка составит 10 рублей за 1 лошадиную силу. Это на три рубля больше, чем действующая налоговая ставка.

Для грузовых автомобилей и автобусов старше пяти лет депутаты предлагают установку ставку транспортного налога на максимальном уровне, предусмотренном законодательством. Что касается остальных транспортных средств, то для них ставка налога возрастет примерно на пять процентов.

Отметим, что действующая ставка транспортного налога на автомобили с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил не повышалась с 2006 года.

В начале 2014 года в Московской области насчитывалось около трех миллионов транспортных средств. В случае принятия нового законопроекта дополнительные доходы в бюджет Подмосковья составят 870 миллионов рублей, более 100 миллионов из которых поступят властям уже в 2015 году.