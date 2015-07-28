Волонтерам могут предоставить преимущество при зачислении в вузы

Фото: m24.ru/Юлия Ивнко

Волонтеры получат преимущество при зачислении в вузы по программам социальной педагогики и социальной психологии. С таким законопроектом выступил Минтруд России.

Как отмечается в документе, размещенном на федеральном портале нормативных и правовых актов, волонтерам предлагается предоставлять гарантии по преимущественному праву зачисления в образовательные организации на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям "социальная работа", "социальный работник", "социальная педагогика", "социальная психология".

На такие льготы, волонтеры смогут рассчитывать при условии, если в течение года они не менее 105 часов проработали в сфере социального обслуживания.

Отметим, что с 2015 абитуриенты при приеме в вузы могут получать до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за портфолио.

Такое количество баллов могут начислить в том числе и за волонтерскую деятельность.