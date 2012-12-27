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27 декабря 2012, 15:26

Законы

Владельцев квартир обязали делать взносы в фонд капремонта

Фото: Москва 24

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Жилищный кодекс. Документ вводит обязательные ежемесячные платежи для собственников квартир.

Согласно новой схеме, жильцы смогут самостоятельно выбирать способ накопления средств на капитальный ремонт. Есть два варианта: через регионального оператора или на отдельном специальном счете дома.

Минимальный размер ежемесячного взноса будет устанавливать субъект на основе рекомендаций уполномоченного федерального органа власти. Его сумма может составить от 2 до 10 рублей за квадратный метр. Предполагается, что делать ежемесячные взносы собственники жилья начнут с середины 2014 года.

Программы капремонта будут также формировать регионы. При этом первыми в них попадут дома, которые требовали ремонта на дату приватизации первого жилого помещения.

Закон содержит и список работ, которые финансируются за счет фонда. В него входят ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт и замена лифтов, крыш, подвалов, фасадов, фундаментов дома и установка общедомовых счетчиков теплоэнергии, воды, электроэнергии и газа. Этот перечень может быть расширен региональным законом.

Напомним, закон о системе финансирования капремонта был принят Госдумой 12 декабря, Совет Федерации его одобрил 19 декабря.

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