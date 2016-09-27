Чиновники могут публиковать контент в соцсетях без ограничений – эксперт

Фото: YAY/ТАСС/Radu Razvan

Чиновники могут публиковать контент в соцсетях без ограничений. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявила глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова.

В Госдуму внесли законопроект о персональных данных, согласно которому госслужащих обяжут предоставлять информацию о своих аккаунтах в социальных сетях. Вместе с тем, Портнова подчеркнула важность информации о морально-этических качествах, которая нужна работодателю при приеме сотрудника на государственную службу.

"Если человек собирается на государственную службу, работодатель должен владеть информацией о нем, в том числе личной, которая размещается в соцсетях. Речь идет о данных профессиональной пригодности и морально-этических качествах. Кроме того, госслужащий представляет интересы государства и всегда находится в публичном пространстве", – отметила она.

Соответствующий проект закона Госдума ранее приняла в третьем чтении. Уведомлять о своих аккаунтах в соцсетях должны государственные и муниципальные служащие, а также соискатели этих должностей. Данные о чиновниках, находящиеся в общем доступе, будут проверять их коллеги.

Авторы инициативы уверены, что это поможет повысить прозрачность государственного и муниципального управления и снизить коррупционные риски. Кроме того, при приеме на работу работодателю будет проще заранее отсеивать кандидатов, неподходящих по каким-либо морально-этическим критериям.