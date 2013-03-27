Закон о штрафах за мат в СМИ принят Советом Федерации

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет Федерации одобрил законопроект, устанавливающий штрафы за мат в СМИ. Поправки в закон "О средствах массовой информации" предусматривают наказание за нецензурную лексику в виде штрафов до 200 тысяч рублей.

Согласно документу, за употребление непечатных слов в СМИ предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 20 тысяч рублей - для для должностных лиц, и от 20 до 200 тысяч рублей - для организаций.

Отметим, что "запикивание" и многоточия также могут попасть под действие закона. На литературу и блоги закон распространяться не будет.